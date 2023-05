Il 18 maggio alle 11.15 al Museo Archeologico S. Lorenzo di Cremona appuntamento con la conclusione del progetto “Nella stanza di Arianna”, realizzato dal liceo Anguissola grazie alla preziosa collaborazione della dott.ssa Volontè, conservatrice del museo. Il percorso didattico, svolto durante quest’anno scolastico, ha avuto come fine un attento studio e valorizzazione dei frammenti di decorazione pittorica delle stanze della “domus del Ninfeo”, in mostra fino al 21 maggio nel Padiglione Amati del Museo del Violino. Gli alunni presenteranno gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del progetto, tra cui la sceneggiatura di un cortometraggio sul mito di Arianna. Sarà inoltre un’occasione per rendere omaggio, insieme all’assessore alla Cultura Luca Burgazzi, alla figura di Giuseppe Pontiroli, scomparso tragicamente 33 anni fa dopo aver, in qualità di ispettore onorario della soprintendenza, avviato importanti scavi archeologici nella città di Cremona.

