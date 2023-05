Con l’ultima tappa del Tour presso l’I.I.S. “A. Ghisleri” si è conclusa l’edizione 2023 del Salone dello Studente Young, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie.

“Il Salone dello Studente Young conferma la sua efficacia nella formula itinerante che permette di personalizzare ogni tappa sulla base delle esigenze del singolo Istituto. La sinergia tra tutti gli attori partecipanti – scuole, università, accademie ed altre realtà che hanno collaborato con il Servizio Informagiovani all’organizzazione del Salone in Tour e che ringrazio – ha permesso di realizzare una manifestazione in grado di rispondere alle reali necessità di studenti e famiglie, offrendo occasioni di incontro, confronto e scambio per supportare al meglio i nostri ragazzi nella scelta del percorso post-diploma o nell’ingresso nel mondo del lavoro”, commenta l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri.

“Le attività di orientamento non si concludono certo con la chiusura del Salone in Tour, dichiara Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, che aggiunge: “Ricordo infatti che è possibile contattare l’Informagiovani per fissare un appuntamento con i nostri orientatori per una consulenza personalizzata gratuita di orientamento alla scelta formativa e/o professionale. Inoltre, resta attiva l’area web del Salone dello Studente Young e, per chi deciderà di studiare a Cremona, è in costante implementazione ed aggiornamento la piattaforma di Cremona Città Universitaria www.cremonauniversity.it”.

IL TOUR NELLE SCUOLE – 7 sono state in totale le tappe del Tour che si sono svolte presso gli Istituti “Anguissola”, “Torriani”, “Manin”, “Stradivari”, “Einaudi” e “Ghisleri” di Cremona oltre che presso il Polo “Romani” di Casalmaggiore, 66 le classi per un totale di oltre 1.300 studenti (delle classi quinte e, per alcuni istituti, anche alle quarte).

19 sono gli espositori ricorrenti che hanno preso parte al Tour: Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Cremona, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – sede di Cremona, Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, Accademia di Belle Arti LABA – Brescia, Accademia di Belle Arti Santa Giulia e ITS Academy Machina Lonati, Ferrari Fashion School, IED – Istituto Europeo di Design, ITS Academy – Cremona, Scuola del Fumetto, SSML Carlo Bo, Unicollege SSML – Scuola superiore per mediatori linguistici, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università IULM, Servizio Informagiovani del Comune di Cremona. A loro si sono andate ad affiancare altre realtà degli ambiti della formazione e del lavoro che sono state coinvolte, attraverso momenti di presentazione in aula, nelle singole tappe su richiesta degli Istituti.

Nel corso delle mattinate di orientamento, i ragazzi hanno potuto incontrare i referenti di università, accademie e altre realtà che si sono messi a loro disposizione con spazi informativi per illustrare le caratteristiche dei corsi di laurea proposti, i piani di studio, i servizi offerti e i possibili sbocchi professionali, per approfondimenti e momenti di confronto e, secondo la formula scelta, presentazioni in aule dedicate su prenotazione. Hanno inoltre avuto modo di parlare con gli studenti più grandi per chiarire dubbi.

Quest’anno il Salone dello Studente Young è stato arricchito con una nuova proposta: nel corso delle varie tappe del tour, infatti, gli studenti interessati hanno avuto l’opportunità di partecipare a laboratori e momenti di approfondimento condotti dagli esperti in dell’Informagiovani, pensati per aiutarli ad acquisire informazioni, strategie e strumenti per affrontare in modo ancor più consapevole ed efficace la scelta dopo il diploma. Si è parlato di scelta formativa e obiettivi personali, lavoro stagionale e serale, contratti, professioni e soft skills. In queste attività sono stati coinvolti oltre 450 studenti.

ALTRE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN CLASSE E INDIVIDUALI – Ma le attività di orientamento nell’ambito del Salone dello Studente Young non si sono limitate alle tappe del tour nelle scuole: per i ragazzi delle classi IV e V sono stati organizzati, ad oggi, oltre 40 percorsi specifici e laboratori condotti dalle esperte e psicologhe dell’orientamento dell’Informagiovani. I percorsi hanno visto la partecipazione degli Istituti “Aselli”, “Manin”, “Vida”, “Torriani”, “Anguissola”, “Einaudi” e “Ghisleri” con più di 500 studenti coinvolti. I temi affrontati hanno riguardato in modo particolare la scelta formativa post-diploma, la conoscenza di sé, le competenze, la motivazione, l’auto-efficacia. Tra i principali bisogni emersi si evidenzia la necessità di supporto alla scelta e nell’analisi delle proprie aspettative, idee di futuro e nella conoscenza dei percorsi e delle opportunità formative. All’Informagiovani sono state inoltre realizzate oltre 100 consulenze specialistiche nell’ambito della formazione e degli sbocchi professionali.

PRINCIPALI RICHIESTE DEI RAGAZZI – Nel corso delle tappe e degli incontri, i ragazzi hanno chiesto approfondimenti sui servizi offerti dalle Università cittadine, sul nuovo sportello e sul portale di Cremona Città Universitaria, sui percorsi ITS, ma si sono dimostrati anche interessati alle opportunità di lavoro estivo e serale per conciliare lo studio con lo svolgimento di un’esperienza professionale. Molte le domande che sono state rivolte agli esperti in orientamento sulla formazione, ad esempio in ambito giuridico, nella criminologia, nel settore moda, e così via. Numerosi ragazzi degli istituti tecnici e professionali hanno espresso il desiderio e l’interesse di investire, dopo il diploma, in un percorso formativo per il proprio futuro. É stata manifestata anche la necessità di un approfondimento sulla multidisciplinarità delle professioni per cogliere le numerose opportunità che un percorso di studi può offrire per il loro domani.

SIMULAZIONE DEI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ – Inoltre, come ogni anno, sono state organizzate dal Servizio Informagiovani del Comune di Cremona in collaborazione con Alpha Test, le simulazioni dei test di ammissione all’università, che si sono svolte in diretta streaming. Dopo un breve seminario introduttivo sulle modalità di accesso e partecipazione alle diverse tipologie di test di ammissione, i ragazzi hanno potuto scegliere la simulazione di loro interesse tra quelle previste dal sistema italiano (medicina e professioni sanitarie, architettura, psicologia, etc.). All’incontro hanno partecipato circa 200 ragazzi delle classi quinte degli Istituti “Torriani”, “Ghisleri”, “Stradivari”, “Einaudi”, “Anguissola”, “Aselli” che hanno avuto la possibilità di sperimentare tempi, modi e contenuti delle prove reali che dovranno sostenere nei prossimi mesi per avere accesso al corso di laurea di loro interesse.

