Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 maggio, l’incontro diocesano dei cresimandi e cresimati con il vescovo Antonio Napolioni.

Un incontro andato in scena in una location d’eccezione: non più il palazzetto dello sport di Cremona, bensì piazza del Comune e la Cattedrale.

Il programma prevedeva l’’accoglienza nella piazza del Comune di Cremona alle 18.30 e a seguire un momento di preghiera e riflessione con il vescovo in Cattedrale.

Al termine, cena al sacco in piazza S. Antonio Maria Zaccaria, per un pic-nic comunitario negli spazi adiacenti alla Cattedrale e al palazzo Vescovile.

Quindi, dalle 20.30, ancora in piazza del Comune, lo spettacolo “Esprimi un desiderio”, proposto dal gruppo di teatro di integrazione “Il Carrozzone degli Artisti”, compagnia teatrale finalizzata alla cooperazione e all’inclusione sociale, che opera e si esibisce grazie alla complicità tra artisti normodotati e artisti diversamente abili.

