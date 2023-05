Il Comitato di Studi Mara Soldi Maretti è lieto di informare che,a seguito della cortese concessione del Comune, è stato posizionato il busto a ricordo della poetessa Mara Soldi Maretti nel viale degli artisti del nostro cimitero. Autrice dell’opera è la scultrice Luisa Belloni.

Pertanto Martedì 30 maggio alle ore 15 ci sarà l’inaugurazione con una breve cerimonia alla presenza dell’assessore dottor Luca Burgazzi, durante la quale verranno lette alcune poesia in lingua ed in vernacolo della grande poetessa.

Mara Maretti Soldi (1931-1988) è stata un’insegnante illuminata e all’avanguardia che trasmise ai suoi alunni valori fondamentali quali l’amicizia, l’amore per i deboli, la natura, la poesia. Nel 1970 diede vita al “Giornalino”, iniziativa innovativa al fine di coinvolgere le famiglie nell’attività scolastica.

Mamma esemplare di cinque figli, Demetrio, Paolo,Simona,Maria Grazia e Anna, fu legata al mondo agricolo contadino dei quali decantò la bellezza nei suoi versi.

Insegnò a Pieve D’ Olmi, Polengo e Casalbuttano dove si era trasferita con il marito Ersilio Soldi e la famiglia.

Poetessa in lingua e in vernacolo, si avvicinò al dialetto cremonese incoraggiata dal poeta Colli Lanzi. Fu una delle fondatrice del gruppo dialettale El Zach. Vinse diverse edizioni della manifestazione “Lo zecchino. Uno dei suoi testi ottenne il premio “Zecchino d’oro” e “Zecchino d’argento” e venne premiato quale miglior testo. Appassionata intenditrice di musica, collaborò con musicisti quali Augusto Martelli, Nicola Aprile,Mario Pagano, Corrado Castellari, Memo Remigi ed altri. Collaborò anche con Roberto Nava e don Andrea Oldoni. Pubblicò “Ma pudaròo màai dìite” nel 1980 e “Prosit” nel 1985, traduzione di ricette dal latino. Vinse numerosi premi letterari.

Attiva nel volontariato, dedicò la sua opera come insegnante nelle carceri di Cremona e con le poesie prodotte dai carcerati pubblicò il libro “Semi dell’Aurora”.

Fu anche sceneggiatrice e autrice di testi teatrali per bambini. Se la morte non avesse tragicamente interrotta la sua vita, le si sarebbero aperte anche le porte della televisione con la quale aveva già avuto alcuni contatti.

A sua memoria nel 1990 Lucia Zanotti fondò il Comitato di Studi Mara Soldi Maretti con lo scopo di diffondere i valori e l’amore per la poesia come Mara li aveva praticati. Si aggiunsero in seguito “Il Centro della scrittura cremonese” ad Acquanegra diretto dalla compianta Marina Grazioli e il “Centro della poesia cremonese” a Grumello con una biblioteca poetica ,dove è stato depositato l’archivio del Comitato, di cui è responsabile la prof. Giulia Granelli. A Mara è stato pure dedicato un parco didattico presso la scuola elementare “Bissolati”.

Il Comitato di Studi sente di ringraziare la famiglia Soldi per averlo sempre sostenuto in tutti i suoi anni di attività.

