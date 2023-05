Ue, Tajani “Finalmente approccio pragmatico sulla Tunisia”

“Siamo riusciti finalmente a trasformare il dibattito sulla Tunisia in una vera disponibilità ad affrontare in maniera pragmatica la situazione di quel Paese. Per noi è fondamentale per garantire stabilità nell’area ma anche per contrastare i flussi di immigrati irregolari che partono soprattutto dal porto di Sfax”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles.

