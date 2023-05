Sulla rete del gruppo Fs “corre” la comunicazione di nuova generazione

Siglato un protocollo d’intesa per favorire la diffusione di reti sia in fibra ottica sia in 5G, valorizzando la capillarità dell’infrastruttura ferroviaria. “Ci consente di realizzare i lavori per un’infrastruttura che a regime andrà a coprire 17 mila chilometri di rete ferroviaria”, ha detto l’Ad del gruppo Fs, Luigi Ferraris.

ads/gsl (Fonte video: FSNews)