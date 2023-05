Dipendenti pubblici, nel 2023 aumentano le pensioni

In aumento le pensioni dei dipendenti pubblici. Secondo i dati Inps, all’1 gennaio 2023

sono 3 milioni e 107 mila, lo 0,8% in più rispetto all’anno precedente. L’importo complessivo annuo supera gli 83 miliardi di euro, il 5,2% in più rispetto al 2022, quando si era fermato a 79,2 miliardi.

fsc/gtr

