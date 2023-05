Intesa Sanpaolo, borse a 800 studenti in 20 anni con Intercultura

L’inclusione educativa attraverso gli scambi internazionali: è questo l’obiettivo della collaborazione ultraventennale tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura, che ha permesso a 800 ragazzi delle scuole superiori di ricevere borse per studiare all’estero. Se ne è parlato a Palazzo Belgioioso, a Milano, durante l’evento intitolato “Moving minds! Global education for the young people”.

