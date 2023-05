Prosegue il lavoro dei tecnici di RFI per riaprire lunedì 29 maggio la linea ferroviaria Bologna-Rimini, in anticipo rispetto alla data del 2 giugno annunciata nei giorni scorsi in Prefettura a Bologna. L’ipotesi è di riattivare la tratta tra Faenza e Forlì e riaprire quindi la linea Adriatica.fsc/mrv

(Fonte video: FSNews)