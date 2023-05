Roma, Gualtieri “Più ore taxi e meno monopattini distribuiti meglio”

Dal servizio di taxi e Ncc ai monopattini. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presenta in conferenza tutte le “importanti novità per la mobilità che ci saranno a seguito dell’ordinanza appena firmata, che riguarda sia l’introduzione di nuove turnazioni integrative per i taxi sia l’aggiudicazione della gara sui monopattini” della Capitale.

