Un fine settimana di porte aperte per Ville e Castelli del territorio cremonese. Dal 2 al 4 giugno ben cinque appuntamenti per poter ammirare e scoprire storia, vicende e bellezza di alcuni importanti esempi di Dimore Storiche del territorio immerse nella campagna, residenze estive erette nei secoli da nobili casate al centro di vasti possedimenti terrieri, con i loro raffinati ambienti e deliziosi giardini. Le aperture, all’interno della programmazione primavera-estate 2023 di “Dimore Storiche Cremonesi” by Target Turismo, si aprono Venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, con Villa Calciati Crotti a Persico Dosimo, residenza estiva e casino di caccia seicentesco non lontano dal capoluogo e splendidamente conservato; seconda apertura del giorno a Castello Mina della Scala di Casteldidone, con la sua lunga storia e i tanti cimeli famigliari conservati dai proprietari, i Conti Persico Licer; visite guidate pomeridiane con partenza alle ore 15 e 16.30.

Sabato e Domenica invece, in occasione della giornata “Appuntamento in giardino 2023” di APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) che si svolge in contemporanea in tutta la penisola e in 20 paesi europei, apertura straordinaria per Villa Manna Roncadelli a Grumone di Corte de’ Frati, antica villa dove convivono storie di casate, devozione e la bellezza dell’antico giardino, con aperture pomeridiane con visite alle ore 14.30 e 16.30. Sempre domenica pomeriggio apriranno le porte anche di Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, per esplorarne la storia secolare del casato e del giardino all’Inglese, anche in questo caso con visite guidate in partenza alle 15.00 e 16.30, in collaborazione con la Pro Loco di Torre de’ Picenardi. Le visite guidate saranno quindi l’occasione di trascorrere un pomeriggio nel verde per ammirare monumenti e testimonianze secolari di un territorio, quello cremonese, davvero ricco di Dimore Storiche che vale davvero la pena di scoprire

