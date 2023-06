Sono in corso in questi giorni gli interventi di rimozione meccanica degli infestanti lungo i marciapiedi, nelle prossime settimane sarà poi eseguito un trattamento con diserbante biochimico in tutte le vie e le piazze. Ultimata questa fase di lavori, verrà attuata una verifica per eventuali ulteriori integrazioni, per emergenze o imprevisti. Particolare cura sarà inoltre riservata alla pulizia delle fioriere. Questi interventi, realizzati dagli addetti delle cooperative che si sono aggiudicate l’appalto affidato da AEM, vanno ad affiancarsi agli sfalci in corso nelle varie zone. A questi primi lavori ne seguiranno altri, sempre volti ad eliminare la presenza di erbe infestanti in altre aree della città.

Parallelamente prosegue, da parte di Linea Gestioni, l’attività di pulizia e lavaggio delle strade e dei marciapiedi inseriti nel piano di spazzamento previsto dalla Carta di Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani. A breve il servizio verrà integrato con ulteriori passaggi che consentiranno di eseguire il lavoro con una spazzatrice che opera anche nella zona di sosta ed effettua il lavaggio con un getto di acqua ad alta pressione. Questa estensione del servizio permetterà una pulizia straordinaria approfondita delle vie interessate, mentre la frequenza di intervento ordinario rimarrà invariata. L’attività verrà segnalata con apposita segnaletica di divieto di sosta che sarà modulata nei giorni e con alternanza del lato della strada interessato per limitare i disagi per il parcheggio delle auto negli stalli.

