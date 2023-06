L’Associazione Artisti Cremonesi e ADAFA presentano “ARTES SERVIUNT VITAE”, mostra collettiva presso LA GALLERIA ARTE DI VIA C. Battisti 21 dal 27 maggio al 4 giugno.

L’esposizione di artisti cremonesi si inserisce nelle manifestazioni di ART WEEK per offrire ai cittadini cremonesi ed a tutti i visitatori uno spaccato delle opere degli artisti del nostro territorio a testimonianza del saper fare nell’arte contemporanea cremonese .

24 artisti presentano lavori di cui il titolo vuole celebrare il senso ed il contenuto: l’Arte conforta la vita perché ogni sua espressione si traduce in bellezza, armonia, equilibrio, sensazioni.I visitatori possono vedere dipinti e sculture che si inseriscono adeguatamente nel dialogo/percorso suggerito da ART WEEK in questa settimana in cui Cremona diventa centro dell’Arte contemporanea. L’esposizione si tiene presso la nuova galleria arte di ADAFA -Associazione Artisti Cremonesi – via Cesare Battisti 21

