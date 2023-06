Nell’ambito dell’allargamento dell’ingresso della pista ciclabile che porta al ponte di Po, sponda cremonese, nei pressi di via Bortini, è prevista la chiusura totale della pista stessa nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 giugno per effettuare l’asfaltatura definitiva. Si auspica che la tempistica possa essere ridotta rispetto a quanto indicato in base alle condizioni meteorologiche. L’opera si colloca all’interno dei lavori “Ciclovia VenTo (macrotratta 3 – tratta 01), primo lotto funzionale, lavori di risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello-Cremo

