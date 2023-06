Per brodi caldi in inverno e insalate fredde in estate: la carne di pollo è un alimento ideale per tutte le stagioni, ricchissimo di omega 3, ferro e aminoacidi ramificati. A parlarne è Rosanna Lambertucci, nella nuova puntata della Salute Vien Mangiando.

abr/mrv

