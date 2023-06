Questa mattina, per il terzo anno consecutivo, la Commissione ambiente dei Comuni di Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona (Unione del Delmona) ha organizzato la “Giornata del Verde pulito”, rivolta a tutti i concittadini desiderosi di partecipare attivamente alla cura degli spazi pubblici, con la pulizia di aree verdi, parchi e piste ciclabili. Le amministrazioni comunali hanno invitato in modo particolare i bambini e le bambine delle scuole locali allo scopo di suscitare, fin da piccoli, cura e attenzione verso il bene comune e in modo particolare verso la natura.

La Giornata del Verde Pulito è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia sin dal 1987.

“Il rispetto e la tutela dell’ambiente ci stanno molto a cuore” dichiara Giuseppe Bignardi, Sindaco di Persico Dosimo. “Per questo crediamo siano fondamentali due cose: innanzitutto non aspettare che altri facciano qualcosa, ma impegnarci in prima persona – anche attraverso gesti semplici come raccogliere i rifiuti lungo le strade – perché il nostro territorio sia più pulito e rispettato; in secondo luogo pensiamo che il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi – che sono i più sensibili all’argomento – possa portare domani ad affrontare le sfide dei cambiamenti e della tutela dell’ambiente con una mentalità più rispettosa. Se ciascuno fa il suo pezzetto, si potrà rendere più pulito il territorio in cui viviamo”.

Hanno risposto all’invito la Scuola primaria “A. Ghisleri” di Dosimo e la Scuola Secondaria di primo grado di Levata, nel Comune di Grontardo. Una ventina di alunni e alunne, accompagnati dai loro genitori, si sono dati appuntamento alle ore 9.30 presso il Municipio di Persico Dosimo e presso i Giardini Luigi Ghisleri di Persichello. Ad accoglierli, il Sindaco Bignardi, l’assessora Emanuela Molinari e il consigliere Massimiliano Inverni della Commissione Ambiente, organizzatori della manifestazione. Equipaggiati con guanti da giardinaggio e con speciali pinze autocostruite in classe con materiali di riciclo, tutti si sono dati da fare per ripulire le zone verdi da cartacce, rifiuti di plastica, mozziconi di sigarette e altra sporcizia abbandonata.

Hanno beneficiato dell’accurato lavoro di ripulitura il parco giochi di via Ferrari e quello di via Boldori a Dosimo, il parco Luigi Ghisleri a Persichello e le vie limitrofe, compresa via Persico, fino a Persico. Un lungo percorso in cui scolari, scolare e genitori, sono stati guidati dai volontari del Circolo Vedo Verde (Legambiente Cremona e Associazione No Spreco di Cremona) e dai rappresentanti della Commissione Ambiente.

Alle ore 11, a conclusione del lavoro, i partecipanti si sono ritrovati presso i Giardini Luigi Ghisleri di Persichello, dove la cooperativa Santa Lucia, che gestisce le mense scolastiche dei Comuni, ha offerto ai più piccoli una merenda all’aperto.

“Ci è sembrato più che giusto ringraziare i bimbi e le bimbe che hanno dedicato il loro tempo e il loro entusiasmo all’evento” ha affermato Arianna Spazzini, Presidente di Cooperativa sociale Santa Lucia.

