Il silenzio del primo tempo si è sciolto al termine dei 90’ contro la Salernitana negli applausi ai giocatori e al tecnico Davide Ballardini.

Un sorta di patto tra la squadra e i tifosi che non l’hanno mai lasciata sola. Applausi che non cancellano richieste e contestazioni, ma che pongono le basi per ripartire in Serie B.

Sul prato dello Zini, al ballo di fine anno alla scuola della Serie A dove i grigiorossi sono stati rimandati, la Cremonese piega 2-0 una Salernitana accesa solo a tratti.

Si vedono le richieste di Ballardini: attenzione e copertura del campo, anche se i granata accelerano solo nel finale.

La massima serie è stata maestra severa, ma ora c’è da pensare e progettare una nuova stagione, partendo con lo sciogliere il nodo allenatore.

Ballardini ha un contratto, ma vuole anche analizzare a fondo quanto è accaduto, oltre a capire scelte e prospettive.

La vittoria contro la Salernitana prova ad addolcire una retrocessione amara, ma può anche essere il preludio di una risalita, a patto che si faccia tesoro di questa esperienza per riprogrammare la risalita.

M.T.

© Riproduzione riservata