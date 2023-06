La Vanoli Cremona non sbaglia gara 4 e chiude la partita contro la Fortitudo Bologna nel secondo tempo: vittoria per 49-69 e finale Playoff conquistata. Dopo un avvio complicato per i biancoblù, con il proseguire della gara la formazione di Coach Cavina aumenta l’intensità e limita i bolognesi a soli 8 punti nel terzo quarto, di fatto ipotecando il risultato. In finale ora Cremona, nell’attesa di recuperare Lacey anche oggi assente, troverà la vincente tra Udine e Forlì.

