La compagnia Operazione Musical è pronta a tornare in scena. Nel fine settimana il palco del Teatro Sociale di Soresina accoglierà infatti il musical ‘Mamma Mia! …ci risiamo ancora’ che verrà proposto in quattro appuntamenti a partire da sabato 10 giugno alle ore 21:00, domenica 11 giugno alle ore 16:00 e 21:00 e ancora lunedì 12 giugno alle ore 21:00.

Il musical, allestito dai ragazzi dell’Associazione Culturale Operazione Musical, non è una novità per la compagine soresinese che già oltre 10 anni fa lo aveva messo in scena riscuotendo un grande successo. Oggi si è deciso per una riproposizione aggiornata e ancora più coinvolgente.

La trama prende spunto dalle vicende di una ragazza che, in procinto di sposarsi, invita alle proprie nozze tre ex pretendenti della madre scoperti leggendo le pagine di un vecchio diario. Il racconto, che vuole essere un omaggio a uno dei più celebri successi del mondo degli spettacoli musicali, è stato riadattato dalla compagnia al fine di dare il via a una serie di situazioni divertenti e ricche di emozioni, scandendo le fasi salienti del racconto con le più note musiche degli Abba riadattate con testi in lingua italiana. Si tratta di un lavoro corale, frutto di mesi di prove di canto, ballo e recitazione oltre a lunghe ore dedicate all’allestimento di numerosi costumi, scenografie ed arredi di scena.

I biglietti vengono proposti a 15,00 euro per platea e palchi e 10,00 euro per il loggione. Per ogni informazione e per la prenotazione si può contattare l’infoline 324 8238139 oppure inviare una mail a info@operazionemusical.it

