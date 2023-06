L’attaccante della Cremonese Tsadjout, in gol questa sera, ha commentato la partita contro la Salernitana: “Nell’azione appena ho visto Meite in possesso ho cercato col primo controllo di mettermi nelle condizioni di calciare, il tiro ha preso il giro voluto. Questa sera era importante per dare un segnale ai tifosi che non ci hanno mai mollato, volevamo far capire che avremmo onorato la stagione fino alla fine”.

Poi un commento sulla sua stagione: “La stagione l’ho iniziata a rilento, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto, ho sempre pensato che avrei avuto le mie occasioni”.

Infine sul futuro: “Nel futuro non lo so, la stagione è stata molto intensa, ora stacchiamo la spina e vedremo cosa succederà”.

