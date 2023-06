“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”: un titolo un po’ fuori dagli schemi, come del resto lo è la loro musica, quello del tour di Elio e le Storie Tese, che approderà al teatro Ponchielli di Cremona il 4 novembre. Sarà la nuova tappa del giro di concerti che prenderà il via il 5 ottobre a Genova, per portare la band in giro per tutta Italia.

“Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023”: così la ban definisce il tour. “Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono “Quando tornate insieme?” e “Ma non vi eravate sciolti?”, ecco quindi questo imperdibile tour nei teatri, che li vedrà diretti dal famoso regista Giorgio Gallione.

