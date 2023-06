Mur, contro abbandono universitario orientamento e diritto allo studio

Sempre più studenti abbandonano le università italiane. I numeri sono in crescita. I più recenti parlano di una percentuale superiore al 7 per cento delle immatricolazioni. Dati che risentono ancora del periodo pandemico, ma “il problema è serio”, sottolinea il ministero dell’Università e della Ricerca, che sta mettendo in campo iniziative per supportare gli studenti nel loro percorso e contrastare il fenomeno.

