Bolletta del gas, consumi stabili

Sostanziale stabilità per la bolletta del gas a maggio della famiglia tipo in tutela, ovvero con consumi medi di 1.400 metri cubi annui. Fa segnare -0,2% rispetto ad aprile. Secondo quanto rende noto l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente la stabilità della bolletta tiene conto del graduale azzeramento degli sconti che nell’ultimo anno sono stati previsti per compensare i forti rincari.

