Un’operazione che potrebbe migliorare le condizioni dell’aeroporto del Migliaro dal punto di vista economico, quello del possibile insediamento del gruppo Pirelli. Così la pensa il presidente dell’Aeroclub di Cremona Aurelio La Monica. “Per quanto riguarda il profilo operativo dell’Aeroclub è un’operazione non invasiva che non comporta disagi o sacrifici, ci aspettiamo che le ricadute positive possano consentire all’Aeroclub di affrontare il futuro con più tranquillità.

Oggi soffriamo di carenza di giovani piloti, di nuove risorse: i soci sono in calo in questo settore amatoriale quindi dobbiamo considerare nuove possibilità di entrate.

Con la proprietà ci sono delle trattative in corso quando l’operazione dovesse andare a buon fine, per rinegoziare i contratti interni che ci sono, in particolare il contratto di affitto.

La Migliaro srl in origine nasce dall’unione delle forze dei soci del club e nel tempo si è consolidata fino ad avere una sua autorità autonoma. Il club – ha chiosato il presidente – tuttavia resta la parte nobile dell’aeroporto del Migliaro e in questo senso è mio preciso impegno salvaguardare l’interesse di tutti i soci”.

Silvia Galli

