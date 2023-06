L’amministrazione comunale di Sospiro e Proloco Sospiro, in collaborazione con l’Unità Pastorale Madre Nostra e Youservizi, propongono tre eventi a ingresso libero per trascorrere insieme tre piacevoli e interessanti serate di cultura e intrattenimento.

Venerdì 9 giugno alle ore 21.00 in piazza Rinascimento si terrà l’incontro con Celeste Bruno, già Commissario della Omicidi, scrittore e opinionista televisivo.

Nella sua lunga carriera ha investigato su omicidi, sequestri di persona, crimine organizzato nazionale e internazionale, ricevendo onorificenze ed encomi. Ha risolto la quasi totalità dei casi indagati e tra questi si ricordano i delitti di Marina Scrigna, Bob Caselli, Graziella Girgenti e il triplice omicidio compiuto dal primo serial killer certificato in Italia. In caso di maltempo, l’incontro si terrà presso il teatro comunale di Sospiro in piazza Europa.

Venerdì 16 giugno alle ore 21.15 in piazza Rinascimento verrà proposto il “Cinema sotto le stelle” con la proiezione del film commedia “Corro da te” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Venerdì 23 giugno alle ore 21.00 in piazza Rinascimento sarà il turno dell’autrice Michela Guindani, che presenterà il suo nuovo giallo “La casa che respirava ancora”.

© Riproduzione riservata