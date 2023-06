Al via da domani, venerdì 9 giugno, l’allestimento dei cantieri per l’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza dell’attraversamento ciclo-pedonale in via Milano, in prossimità di via Barosi, nonché per l’adeguamento delle fermate degli autobus in via Milano, lato nord, di fronte al civico 3/d, e sul lato sud, tra via dell’Angelo e via Pavia.

Proseguono nel frattempo i lavori per eliminare le barriere architettoniche in via Massarotti, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Montenero, attraverso la realizzazione di un’isola salvagente spartitraffico. Da lunedì 12 giugno inizieranno i lavori di sistemazione dei vialetti pedonali del giardino di piazza IV Novembre.

Gli interventi – che non comportano limitazioni al transito veicolare e che avranno una durata di circa 15 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche – sono effettuati da AEM Cremona S.p.A. nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Comune e rientrano nel primo elenco di strade, marciapiedi e barriere architettoniche interessati da opere di manutenzione straordinaria per l’anno in corso.

