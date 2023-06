Nella mattinata di oggi, nelle province di Milano, Monza Brianza e Cremona, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip su richiesta della procura, 8 peruviani ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di cocaina, marijuana e hashish.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze di un’articolata attività d’indagine avviata, su rogatoria internazionale, dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano a seguito dell’arresto in flagranza, nel mese di ottobre del 2020, in piena emergenza pandemica da covid-19, di un cittadino peruviano, fermato all’aeroporto internazionale di Lima in partenza per Milano e trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di cocaina pura, occultata all’interno delle cuciture di alcune giacche, giubbotti e tute di una squadra di calcio tra le più popolari in Sudamerica.

Le indagini si sono avvalse dei canali di cooperazione internazionale con l’autorità giudiziaria peruviana e hanno permesso di ricostruire 5 episodi di importazione di cocaina avvenuti a partire dal 2019, nonché di individuare il fornitore del narcotico, che dimora stabilmente in Perù. Le investigazioni, inoltre, hanno consentito di individuare 7 appartamenti nella provincia di Milano utilizzati come luoghi di stoccaggio dello stupefacente e ricostruire la rete di spaccio, costituita da soggetti che erano divisi in “batterie”, dislocate a Milano e nei comuni limitrofi.

Una volta che lo stupefacente era stato introdotto in Italia, il sodalizio si avvaleva di piattaforme di messaggistica istantanea per la commercializzazione al dettaglio attraverso i contatti con numerosi acquirenti, i quali venivano poi raggiunti in moto da pusher travestiti da “rider” di note società operanti nel settore delle consegne a domicilio, per eludere i controlli delle forze dell’ordine sulle restrizioni imposte durante il lock-down.

Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza 10 persone e sequestrati complessivamente 12 kg di cocaina, 4,5 kg di hashish, 1 kg di marijuana, un ingente quantitativo di paracetamolo, utilizzato come sostanza da taglio, e la somma di circa 10mila euro, provento dell’attività illecita.

Oltre ai destinatari delle misure restrittive, sono indagati in stato di libertà 12 peruviani.

© Riproduzione riservata