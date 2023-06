Si vanno delineando i dettagli anche economici della prossima edizione del Tanta Robba Festival, che quest’anno cambierà un po’ intitolazione: ”Dal Fiume alla piazza” il titolo scelto per la rassegna, evidenziando così i due luoghi prescelti per gli spettacoli: tre date, il 6, 7, 8 luglio al parco del Po e due a settembre in piazza del Comune.

La scorsa settimana in Giunta è stato approvato il protocollo d’intesa tra l’ente e l’organizzazione dell’evento, che quest’anno cambierà almeno formalmente. A sottoscrivere i reciproci impegni è infatti la cooperativa sociale T.R.E., costituita nel 2019 dal gruppo di volontari dell’Associazione Amici di Robi, una formula che consentirà di dare impiego anche a soggetti svantaggiati che da sempre collaborano con l’associazione ideatrice del festival, nelle attività di comunicazione e di fundraising.

Quest’anno il contributo dell’amministrazione comunale ammonterà a 80mila euro: una cifra alta ma non così tanto se si considera che il budget previsto per la lunga serie di eventi – di grande richiamo per i giovanissimi, che accompagnano i concerti principali – stima una spesa complessiva di oltre 450mila euro. Due i palchi che saranno montati nel parco del Po, che torna location privilegiata come avvenuto agli esordi del festival, 9 anni fa. Tra i nomi di spicco, quello di Rosa Chemical.

Come noto invece i concerti di settembre in piazza del Comune vedranno protagonisti per una serata Massimo Ranieri e per l’altra il discusso rapper RondodaSosa.

Lo scorso anno il festival, suddiviso nelle due location del parco di Porta Mosa e alle Colonie Padane, aveva attirato 16mila presenze, con un grande afflusso di ragazzi anche dalle province e regioni limitrofe. gbiagi

