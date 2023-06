Un 41enne nato a Cremona ma da tempo residente a Marina di Ravenna è rimasto ferito la sera tra il 27 e il 28 maggio davanti a un esercizio pubblico della città romagnola al culmine di una lite. Il cremonese è stato colpito in varie parti del corpo da colpi di forbici sferrate da un 35enne napoletano residente nel ravennate, incensurato, arrestato dalla polizia. Le accuse sono di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere.

Il ferito si era recato da solo all’ospedale di Ravenna per ricevere cure in seguito all’aggressione di una persona di cui non aveva voluto fare il nome. I medici gli avevano diagnosticato la frattura della scapola destra e multiple ferite da punta giudicate guaribili in 20 giorni.

Le verifiche della Squadra Mobile hanno permesso di individuare il 35enne e di recuperare le forbici gettate in un tombino.

Il sospettato si era recato in Questura accompagnato dal suo avvocato per confessare. L’aggressione sarebbe stata conseguenza di una lite tra il ferito e una donna con la quale entrambi gli uomini avevano avuto nel passato una relazione.

