In vista dell’estate, sono in calo le prenotazioni degli italiani per i tour operator rispetto al 2019, ma aumentano i ricavi del settore per via dell’inflazione. E’ quanto emerge dai dati dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi – l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano.

