Continuano le polemiche sul supermercato in fase di realizzazione nel comparto Ex Snum: dopo le perplessità sollevate dai cittadini entra in campo anche la politica: i capigruppo di minoranza in consiglio comunale, Carlo Malvezzi (FI), Alessandro Zagni (FdI), Simona Sommi (Lega), Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona) e Luca Nolli (M5S), hanno presentato un’interrogazione congiunta, a risposta orale.

Nel documento si pongono una serie di quesiti a sindaco e giunta, come se “l’Amministrazione Comunale ritiene che nel caso dell’edificazione in oggetto siano stati rispettati i “principi regolatori” contenuti all’interno della strumentazione urbanistica del Comune di Cremona?”. Si chiede anche se “l’Amministrazione Comunale ha valutato approfonditamente anche la compatibilità funzionale ed ambientale dell’edificazione in oggetto relativamente agli aspetti viabilistici, di carico e scarico delle merci tenuto conto della vicinanza delle abitazioni?”. Non mancano poi le perplessità legate alla viabilità: “considerato il nuovo carico veicolare che una struttura commerciale di quelle dimensioni porterà, l’Amministrazione intende accompagnare questa trasformazione con la presentazione di un progetto concreto e completo di crono-programma e finanziamento adeguato dell’assetto viabilistico di Via Giordano e Via Cadore?” si chiede l’opposizione.

Insomma, i dubbi sul prefabbricato in calcestruzzo armato sono molti. Anche a fronte del fatto che “il comparto sud della città attende da decenni l’adozione di soluzioni viabilistiche volte alla mitigazione del traffico e che, malgrado le reiterate promesse, agli atti non risulta depositata alcuna soluzione progettuale concreta”.

Non è tutto: anche l’aspetto della struttura che sta sorgendo preoccupa: in tale ambito, infatti, “non esistono altri edifici tipologicamente simili a quello in fase di realizzazione”, e questo fa sorgere un’interrogativo: quanto essa è coerente con il contesto? L’auspicio dei consiglieri di opposizione è che l’amministrazione possa chiarire, insomma, una serie di aspetti piuttosto controversi. lb

L’INTERROGAZIONE

