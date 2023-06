L’anno 2022 si chiude con segno particolarmente positivo per le 27 BCC della Lombardia che – con 205 mila soci, 5.400 dipendenti, 736 sportelli* e oltre un milione di clienti – sono presenti in 523 comuni, in 136 dei quali come unico istituto di credito. Positivi i risultati dall’analisi delle masse intermediate: 36 miliardi di raccolta diretta, per una crescita annua pari a +1,3% – a fronte del calo registrato dalla media dell’industria bancaria regionale (-3,4%) – cui si aggiungono 9,3 miliardi di euro di raccolta indiretta; oltre 25 miliardi di euro di impieghi lordi a favore principalmente di imprese e famiglie, con un aumento di +1,7% su base d’anno (contro il +1,3% dell’industria bancaria complessiva); in crescita del 3% anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,6 miliardi di euro), rispetto al +1,7% registrato dall’industria bancaria su base d’anno. Bene anche i risultati delle BCC presenti nella provincia di Cremona, che registrano a 31 dicembre del 2022 una raccolta diretta di circa 2,5 miliardi (+1,5%) e 1,6 miliardi di euro di impieghi. In particolare, significativa è la quota di mercato complessiva delle BCC in provincia di Cremona sul fronte degli impieghi alle microimprese (21,4%) e alle PMI con più di 5 addetti (16,6%) del territorio. In diminuzione le sofferenze per le BCC del territorio del 35,9% rispetto all’anno precedente.

Riguardo ai settori di destinazione del credito: a dicembre 2022 gli impieghi lordi erogati alle famiglie superano i 9 miliardi di euro e presentano un incremento più significativo di quello del sistema bancario complessivo (+5,5% contro +3,8%); al netto delle sofferenze la variazione sale del 6,1% (+4,1% per l’industria bancaria.) Supera i 15 miliardi di euro il sostegno al settore produttivo lombardo, il 24% dei quali destinati a micro e piccole imprese del territorio. Rispetto ai finanziamenti complessivi erogati alle imprese dal sistema bancario regionale, le principali quote di mercato delle BCC lombarde riguardano, in particolare, il comparto agricolo (18%), quello turistico (11%) e quello delle costruzioni (11%).

Nel corso del 2022, inoltre, è migliorata ancora la qualità del credito, con la prosecuzione del processo in corso ormai da alcuni anni di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione, rispetto all’anno precedente, i crediti deteriorati (-29,2%); risultati ancora più significativi sul fronte delle sofferenze, con un’ulteriore diminuzione del 38,2%. Sul fronte reddituale a dicembre 2022 si registrano utili netti di circa 359 milioni di euro. Trend positivi che stanno avendo conferma anche nei primi mesi del 2023, pur inquadrati in una lettura prudenziale complessiva dovuta all’incertezza correlata al quadro geopolitico internazionale ed alle relative ricadute economiche. «In un quadro di forte instabilità socio-economica e segnato dall’incertezza – per il protrarsi del conflitto russo-ucraino e l’innescarsi di una preoccupante spirale inflattiva – le BCC continuano convintamente a fare la propria parte e i risultati registrati nel 2022 e in questi primi mesi del 2023 sono la testimonianza concreta della fiducia dei nostri soci e clienti», dichiara Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. «Ma essere Banche di Comunità significa anche farsi facilitatori ed “acceleratori” di buone idee e buone prassi e trovare sempre nuove strade a sostegno del tessuto produttivo e sociale in cui si opera. Le BCC rappresentano un partner importante per le imprese, in particolare le piccole e piccolissime aziende, perché – accanto all’erogazione del credito – sono in grado di intercettare e comprendere le loro esigenze concrete, facilitando la trasmissione delle istanze del tessuto produttivo presso gli interlocutori istituzionali. Da qui la sinergia innescata tra le BCC e le istituzioni regionali, per potenziare ulteriormente il sostegno a favore delle PMI lombarde. E la partecipazione alla nostra assemblea del Presidente Fontana, dell’Assessore Guidesi e dei vertici di Finlombarda ne è testimonianza di valore. Nell’ultimo triennio l’apporto delle BCC nella “messa a terra” dei provvedimenti di sostegno alle PMI di Regione Lombardia veicolati da Finlombarda è più che triplicato, superando i 300 Milioni di euro complessivi nel 2022: un’azione di intermediazione che ha inciso in media per più di un terzo delle risorse finanziarie messe a disposizione a livello regionale attraverso misure specifiche».

L’assemblea annuale di Federazione Lombarda BCC è stata anche occasione per rafforzare le relazioni e le sinergie in essere tra Credito Cooperativo lombardo e Regione Lombardia, a partire dall’accordo quadro a cui hanno aderito tutte le BCC operanti sul territorio e dalla convenzione di collaborazione siglata da Federazione Lombarda e Finlombarda per sviluppare azioni congiunte a beneficio delle PMI lombarde. L’obiettivo è favorire migliori modalità di fruizione delle misure regionali, nonché individuare nuove iniziative concrete a sostegno del territorio.

Oltre alla rappresentazione dei risultati prettamente bancari, l’assemblea è stata un momento di confronto e aggiornamento sullo stato dell’arte delle iniziative di sistema in ambito sociale, in tema di welfare, crowdfunding e di coinvolgimento dei giovani soci lombardi. Primo fra tutti il progetto di welfare territoriale “Mutue di Comunità”, promosso da Federazione Lombarda in partnership con COMIPA (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza). Il modello promuove la costituzione, presso ciascuna BCC lombarda, di un’associazione mutualistica espressione della banca stessa e punta a fare di tali realtà agenti di sviluppo della comunità e del territorio. Ad oggi sono 13 le Mutue di Comunità attive sul territorio lombardo: una rete di welfare di prossimità per i clienti ed i soci delle Banche di Credito Cooperativo e le loro famiglie. Quattro gli ambiti di attività delle associazioni mutualistiche costituite dalle BCC: famiglia, salute, cultura, tempo libero. Grazie al network regionale di oltre 250 centri sanitari e 150 esercenti convenzionati, la rete delle Mutue di Comunità serve già 11 mila associati e 23 mila assistiti nelle spese legate alla vita familiare, alla tutela della salute e alle attività culturali e ricreative.

Sul tema specifico del welfare aziendale, inoltre, è attiva CreaWelfare (srl a partecipazione “cooperativa”) con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare la relazione e la vicinanza delle BCC con i propri soci e clienti del territorio (privati e imprese) mediante iniziative e strumenti dedicati. Oltre ai servizi proposti, questo progetto si basa sul principio delle platform cooperativism: lo sviluppo di piattaforme e strumenti proprietari che, gestiti in forma cooperativa, generano ricadute economiche e benessere sui territori di appartenenza, grazie all’erogazione di servizi di welfare aziendale “a km zero” e alla promozione di circuiti di scambio a livello locale. Il tutto secondo una logica mutualistica differente da quella delle imprese for profit. CreaWelfare opera sull’intero territorio nazionale ed è un’iniziativa avviata da Federazione Lombarda, Federazione Toscana, Federcasse, e COMIPA; di recente ha visto l’ingresso nel capitale sociale di Federazione Veneta BCC, Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e Confcooperative. Nel 2022 sono stati più di 11mila i dipendenti che hanno beneficiato dei servizi di CreWelfare, per oltre 42mila pratiche gestite e un valore complessivo dei piani di welfare gestiti pari a 16 milioni di euro.

Al centro dell’attività di Federazione vi è il piano strategico di valorizzazione della componente giovane delle compagini sociali delle BCC lombarde, elemento fondamentale per costruire il futuro del Credito Cooperativo. Tale percorso ha portato alla costituzione nel 2022 della Rete Regionale dei Giovani Soci, che attualmente è impegnata in prima linea nella progettazione del XIII Forum nazionale Giovani Soci BCC che quest’anno si terrà in Lombardia, il prossimo ottobre, tra le città di Bergamo e Brescia. Tutte le attività sono condivise in logica sinergica di sistema con Federcasse. Dal 2022 le BCC lombarde sono, inoltre, protagoniste del progetto CommunityFunding, promosso da Federazione Lombarda BCC con il supporto tecnico scientifico di Ginger Crowdfunding, per la valorizzazione e l’avvio di iniziative di crowdfunding mutualistico sul territorio lombardo a favore di associazioni, enti e realtà del terzo settore con il supporto delle singole banche di comunità in termini di formazione, consulenza specialistica e sostegno diretto nella raccolta fondi.

