Tanto interesse sabato mattina per Fratelli d’Italia a Soresina. Il neo circolo si rafforza con nuove adesioni, da sottolineare anche la straordinaria partecipazione alla raccolta firme a sostegno della campagna nazionale contro l’utero in affitto indetta dal partito di Giorgia Meloni. Tanti gli spunti e le riflessioni per migliorare la città che saranno sicuramente di stimolo e di interesse per la realizzazione del programma in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. Simone Tirelli, con altri militanti del circolo, si ritiene più che soddisfatto e pronto per le prossime importanti sfide.

