Ostiano in festa per i cinquant’anni dall’ordinazione sacerdotale di Don Giuseppe Tagliani. Un prestigioso traguardo celebrato con la santa Messa solenne nella mattinata di domenica alle 10 nella chiesa parrocchiale, cui è seguito un momento di convivialità in oratorio con rinfresco e festeggiamenti. Una celebrazione molto partecipata e impreziosita dai canti del coro.

Commosso don Libero Zilia, vicario generale del vescovo della diocesi di Mantova, da sempre legato a Don Giuseppe da una profonda amicizia: “Grazie per le cose che hai detto e che hai sempre fatto. Un prete secondo il cuore del Signore, con le proprie fragilità ma profondamente uomo, incarnato dentro la vita delle persone”. Don Zilia ha poi letto un messaggio del vescovo di Mantova, monsignor Marco Busca (Ostiano si trova infatti nella diocesi di Mantova).

Al termine della messa ha preso la parola anche il sindaco, Canzio Posio, per un breve discorso: “Ella ha dovuto tenere accesa la fiammella della fede in tempi di rivoluzione, in cui la concezione di cristiano e della vita chiede di essere reinterpretata. Eppure qui abbiamo visto quanto sia preziosa la Sua presenza, e ci è parso di assistere ad un risveglio di interesse anche locale, constatando una maggior partecipazione anche da parte dei giovani” ha detto il primo cittadino.

