Il purgatorio in A2 della Vanoli Cremona dura solo 1 anno, i biancoblù vincono 89-74 e completano 3-0 la serie con la promozione si completa anche il triplete frutto di una stagione dominante.

Forlì mai in partita con i padroni di casa in comando dall’inizio alla fine. Una gara vinta grazie al marchio di fabbrica di Coach Cavina, la difesa, che blocca fin dal primo quarto (23-9) ogni possibilità avversaria di rispondere ai canestro cremonesi.

La Vanoli Cremona ammazza la gara nel primo quarto con un parziale iniziale di 8-2, 6 di questi portano la firma di capitan Pecchia, molto bravo a leggere la difesa e ad attaccarla con tre penetrazioni nel traffico.

Forlì e coach Martino provano a rimescolare le carte con un timeout, ma i biancoblù sono in missione e fanno prima il 17-2 poi il 21-4. Cremona trova spesso la via per il canestro e anche grazie ai passaggi va spesso in area, serve a poco la timida risposta dell’Unieuro, dopo un giro di orologio la Vanoli conduce 23-9.

