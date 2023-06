Situazione tutt’altro che tranquilla al Migliaro. Si è infatti dimesso il presidente Aurelio La Monica, con una lettera inviata ai soci. E delle motivazioni ben precise. “Dopo sofferta meditazione vi informo di aver maturato la determinazione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Presidente” scrive “Tale decisione è da ricercarsi nelle divergenze emerse con una parte del Consiglio Direttivo e non va in alcun modo imputata all’operazione con Prometeon Tre Group, progetto che ho sempre sostenuto e che continuo a condividere. Nelle prossime settimane proseguirà la gestione ordinaria, in attesa dell’Assemblea dei Soci che verrà convocata nei tempi previsti dallo statuto”. E’ stato un periodo di intensa attività riorganizzativa, dalla segreteria, ai collaboratori, alla scuola e ai rapporti con Aeroporto Migliaro srl. Lascio l’incarico con una situazione economico-finanziaria in ordine e in equilibrio, nella certezza di aver agito con correttezza e onestà, nell’interesse dell’Aero Club. Ringrazio tutti coloro che mi hanno affiancato e sostenuto e in particolare il collegio dei revisori dei conti per la professionalità e l’attenzione prestata.

Auguro al futuro Presidente e al nuovo Consiglio Direttivo di portare avanti il lavoro intrapreso, rimanendo a disposizione per il nostro club”.

Resta ora da vedere chi sarà il nuovo presidente e che linea direttiva apporterà all’Aero Club.

