Nell’ambito della rete nazionale del Sistema di Accoglienza Integrazione (SAI) il Comune di Cremona promuove, unitamente ai partner locali, iniziative di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Agire l’accoglienza, questo il tema scelto a livello nazionale per informare e raccontare la condizione di vita di milioni di rifugiati nel mondo, persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenza, persecuzioni, violazioni dei diritti umani.

La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite, un’opportunità per conoscere maggiormente da dove provengono, chi sono, quali le cause che spingono a lasciare il proprio paese, nonché riflettere sulle loro esperienze e sulle misure necessarie per proteggere i loro diritti. È un’occasione per sottolineare l’importanza del rispetto dei diritti umani di tutte le persone migranti, in particolare i rifugiati, e per “agire l’accoglienza” a tutti i livelli, per percorsi di integrazione che sappiano costruire comunità più inclusive e coese.

Da oltre vent’anni il Comune di Cremona, insieme a tantissimi enti locali in Italia, è capofila del progetto SAI, un progetto nazionale finanziato dal Ministero dell’Interno, finalizzato alla seconda accoglienza per fornire supporto e integrazione ai rifugiati. L’obiettivo è promuovere il più possibile, nei tempi dati, l’autonomia e l’integrazione sociale ed economica delle persone accolte. Il progetto, realizzato con gli enti gestori Cooperativa Nazareth, Cooperativa Servizi per l’Accoglienza, Cooperativa Sentiero, Consorzio Mestieri, è parte integrante delle politiche di accoglienza e integrazione della città, in linea con le direttive nazionali e internazionali sulla protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Inizierà oggi un programma di attività pensate per la Giornata. Questa sera, martedì 20 giugno, al camping “Parco al Po” si terrà una cena che coinvolgerà le persone in accoglienza del progetto SAI e gli operatori che operano per conto del Comune: un’occasione conviviale per conoscersi e ri-conoscersi al di là dei ruoli. In serata le finestre del Palazzo Comunale si illumineranno di blu come segno di adesione alla campagna promossa dall’Alto Commissariato dei Rifugiati delle Nazioni Unite e sostenere la campagna Hope Away from Home. Nelle mese di luglio andrà in scena, nel Cortile Federico II, Barche Troppo Piene, scritto e diretto da Som Yannick, Cisse Abou Papis e Hamadi Zayid. Lo spettacolo ripercorre il percorso che ogni migrante affronta durante il viaggio e il processo di integrazione: la partenza, il viaggio, il lavoro, il permesso di soggiorno, la costituzione e la cittadinanza.

“In questa giornata – dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Rosita Viola – il pensiero e l’impegno va alle migliaia di persone morte in mare, lungo altre tratte via terra. È necessario agire per l’accoglienza, insieme, trovando la via attraverso accordi, norme, regole, che abbiano al centro la protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Oltre a tutto ciò c’è un primato, quello del soccorso umanitario che non dobbiamo mai dimenticare. Come non dobbiamo dimenticare che la Convenzione di Ginevra, che definì a livello internazionale lo status di rifugiato, nasce dalla drammatica ed immane tragedia che fu la seconda guerra mondiale con milioni di persone sfollate e richiedenti asilo”.

© Riproduzione riservata