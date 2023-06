Due egiziani di 42 e 49 anni residenti a Soresina sono a processo con le accuse di tentata violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Per la procura, il 27 febbraio del 2019 avrebbero aggredito un postino, colpevole, secondo gli imputati, di aver scattato le foto a due donne islamiche. “Dacci subito il cellulare. Perchè fotografi le nostre donne?”, gli avevano intimato, prima di aggredirlo.

I due imputati conoscevano quelle due passanti solo di vista, ma visti i precetti islamici che vietano di fotografare le donne, erano subito intervenuti per lamentarsene. Il postino, in realtà, non aveva alcuna intenzione di fotografarle. Le due erano transitate proprio mentre l’uomo stava scattando una foto ad un collega.

Una volta accortisi dello scatto, i due egiziani si sarebbero scagliati contro il postino che sarebbe stato afferrato, strattonato e spintonato fino a cadere dallo scooter. Grazie alla resistenza della vittima e grazie all’arrivo dei carabinieri, i due stranieri non erano riusciti a farsi consegnare il cellulare.

Oltre alla tentata violenza privata, c’è anche l’accusa di interruzione di pubblico servizio: con il loro comportamento, gli imputati avrebbero impedito al postino di proseguire nel suo lavoro di consegna della posta.

Attualmente uno degli accusati si trova in Egitto in seguito all’espulsione dall’Italia dopo aver scontato una condanna per maltrattamenti in famiglia. L’altro, invece, operaio a Piacenza, è ancora in Italia e vive a Soresina.

Sara Pizzorni

