Tante le realtà coinvolte per l’ultimo appuntamento di “Buongiorno Impresa!” il format del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona che combina formazione e networking.

«Per il nostro consueto del martedì – puntualizza Davide Garufi, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona – abbiamo scelto come tema “Gli eventi come strumenti di marketing territoriale” in vista della StraDJ, un evento di marketing territoriale di primo piano. Nel corso dell’appuntamento i relatori hanno portato ottimi esempi di come lo sport e la cultura possano essere volano di promozione per il territorio. Ringrazio lo sponsor Gruppo Bossoni per aver sostenuto l’aperitivo di networking a cura di Spoon, Asseprim per la partnership istituzionale, Vanoli Basket Cremona per la collaborazione e seidigitale.com per lo streaming video. Per chi si fosse perso l’appuntamento lo può vedere il video sulla nostra pagina Facebook fb.me/giovaniconfcommerciocremona».

Gli interventi sono stati apprezzati dal pubblico, interessato e partecipe: Giovanni Collinetti (CEO di Braindrain, consigliere nazionale Asseprim e consigliere Giovani Imprenditori Confcommercio Milano) ha portato esempi di eventi che uniscono promozione del territorio e ricaduta positiva sulle aziende locali; Andrea Conti (General manager Vanoli Basket Cremona) ha raccontato come in questo anno la società abbia fatto impresa; e Roberto Spagnoli (Marketing manager Vanoli Basket Cremona) ha illustrato le tante iniziative culturali organizzate a Cremona sia per coinvolgere i privati sia le aziende.

Gli appuntamenti di “Buongiorno Impresa!” riprenderanno a settembre dopo la pausa estiva.

