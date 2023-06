E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti urbani nel quartiere Borgo Loreto, in via san Bernardo, lungo la linea ferroviaria Cremona – Treviglio. Il via ufficiale di questa iniziativa che coinvolge gli assessorati al Verde e Quartieri (Luca Zanacchi), al Welfare (Rosita Viola) e il comitato di quartiere, si terrà il 29 giugno, con l’inaugurazione dell’area messa a disposizione, accanto al passaggio a livello del Borgo. A sostenere il progetto anche il Rotary Club di Cremona.

22 gli appezzamenti che saranno assegnati sulle basi delle valutazioni di una commissione con la formazione di una graduatoria, in base alle richieste pervenute. Due le tipologie di orti: con finalità educative rivolte alle scuole, aggregative o di tempo libero accompagnate da proposte solidali o di attività sociali; e poi orti rivolti ai singoli cittadini. La concessione avrà durata di 5 anni e non sarà rinnovabile.

Per tutta la durata della concessione il canone annuo sarà pari a 25 euro, con i tempi e le modalità che verranno comunicate ai soggetti assegnatari.

Un canone che però non prevede la spesa per l’utilizzo dell’acqua, che dovrà essere corrisposta al Comune di Cremona attraverso un bollettino. Sarà inoltre richiesto un deposito cauzionale di 150 euro, somma che, appurata l’esistenza di una fragilità economica del richiedente, potrà essere rimodulata o frazionata.

Per la prima tipologia di orti, possono partecipare al bando associazioni (riconosciute e non riconosciute) con finalità sociali ed ambientali senza scopo di lucro costituite da almeno 1 anno; scuole del territorio; enti no profit.

Per gli orti ad uso individuale i requisiti sono la residenza nel Comune di Cremona; non svolgere l’attività di agricoltore a titolo principale; non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio del Comune di Cremona o in altri Comuni della Provincia; non avere conviventi appartenenti allo stesso nucleo famigliare già concessionario di appezzamento nelle aree ortive comunali.

L’orto, una volta assegnato, non potrà essere ceduto ad altri.

Tra i criteri per l’assegnazione del punteggio degli orti singoli, sono titoli preferenziali, l’Isee basso (entro i 12mila euro vale 10 punti; oltre i 25.000 niente); l’età; il numero di componenti nel nucleo famigliare, l’anzianità nel comune di Cremona, con fasce che variano dai 5 punti per chi risiede in città da più di 20 anni, all’unico punto per chi si colloca tra i 5 e i 9 anni. gbiagi

