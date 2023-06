Piazza Stradivari trasformata in dancefloor per la nuova edizione di Stradeejay, 44 deejay cremonesi che per tutta la sera e fino a tarda notte faranno ballare i cremonesi di almeno tre generazioni, grazie al format ideato da Andrea e Michele dopo un triennio di stop. Dalle 21 la piazza ha iniziato a riempirsi di un pubblico di tutte le età che ha sfidato il caldo afoso di questo 22 giugno per la gioia di ritrovarsi insieme. Tra gli ospiti una delle prime voci di Radio DeeJay, Linus, insieme al figlio Duappo.

La serata non si concluderà all’una quando cesserà la musica dal palco ma continuerà con la silent disco in piazza della Pace e poi ancora alla Chiave di Bacco di Palazzo dell’Arte.

