Comune, Provincia, CCIAA di Cremona, REI Reindustria Innovazione, CremonaFiere, hanno presentato al Ministro Santanchè le esigenze territoriali e le opportunità di sviluppo del settore turistico locale che vede un trend e un livello di soddisfazione dei turisti in forte crescita.

Elemento centrale è stata la presentazione al Ministro di un Progetto di attrazione turistica collegato con le iniziative fieristiche Cremona Musica e Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona che caratterizzano l’intero territorio che si estende anche oltre i confini della provincia cremonese. Tale Progetto, continuando gli sforzi già avviati, si propone di accelerare in maniera significativa la destagionalizzazione dei flussi turistici. I contenuti forti sono: la proposta di un turismo esperienziale, interventi per favorire la parità di genere ed il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità.

L’incontro è stato molto positivo e costruttivo, il Ministro, in particolare ha messo in evidenza la forte necessità di incrementare sia l’offerta ricettiva di strutture alberghiere sia la qualità dei servizi a fronte dell’accresciuta attrattività.

