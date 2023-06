Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha deciso che dal 1 Luglio al 20 Settembre sarà vietato girare per le vie delle città in costume da bagno o a torso nudo. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parla in questo servizio.

