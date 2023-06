E’ partita con il piede giusto l’edizione 2023 della Tortellata di San Giovanni a Castelvetro Piacentino, evento tipico che segna l’estate del paese. Giovedì sera buona l’affluenza ma è nel fine settimana che si aspettano tantissime persone, anche da Cremona. Nella piazza del Comune dalle 19.00 tortelli e piatti tipici piacentini, mostre e dalle 21.00, divertimento e balli su pista in acciaio con le migliori band. Nei tavoli con le anche allestiti davanti all’edificio della Protezione Civile molte le persone che si sono ritrovate non solo per cenare ma anche per passare del tempo insieme. fb

