Sabato 24 giugno è l’ultimo giorno di apertura del supermercato Bennet che abbassa le saracinesche per lasciare spazio a una nuova apertura negli spazi, quella del Rossetto. Che resterà comunque anche a Cremona, al centro commerciale I Navigli. A Castelvetro però ci sarà uno stop -tra la chiusura e l’apertura- fino a settembre-ottobre. Il sindaco Granata e l’assessore al commercio hanno contattato i negozi e i supermercati che restano in paese che si sono resi disponibili per portare a domicilio la spesa soprattutto alle categorie più fragili, anziani e ammalati in primis. Ecco allora che il comune, con la protezione civile e il gruppo alpini, sta facendo girare in queste ore un volantino per dare la possibilità a tutti di usufruire e prenotare il servizio. fb

© Riproduzione riservata