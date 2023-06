Giovedì 22 giugno, a Villa Torretta a Sesto San Giovanni, si è tenuta l’Assemblea Regionale di Forza Italia Lombardia, che ha radunato tutti i quadri e gli eletti del territorio lombardo per fare il punto della situazione politica attuale e tracciare le sfide future che attendono il partito. Oltre 100 gazebo di Forza Italia verranno allestiti in tutta la Lombardia, coinvolgendo le 12 province, anche per rilanciare l’azione politica nella nostra regione e favorire la crescita dell’area moderata. Anche in provincia di Cremona, Forza Italia, partecipando alla mobilitazione nazionale per le giornate del tesseramento nelle giornate di Sabato 24 e Domenica 25 giugno, ha organizzato gazebo nei comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina, al fine di agevolare il tesseramento dei nuovi membri nel partito (in calce il calendario).

“Vi è stata una numerosa partecipazione giovedì sera all’assemblea regionale – afferma Gabriele Gallina, Coordinatore provinciale di Forza Italia Cremona – e si è respirata un’atmosfera allo stesso momento di commozione ricordando il Presidente Berlusconi e di entusiasmo e motivazione per proseguire l’azione politica nel solco da lui tracciato. E’ stato un momento di confronto e di riflessione per consolidare la presenza di Forza Italia in Lombardia. L’organizzazione delle giornate del tesseramento a livello nazionale con l’allestimento di gazebo in tutta Italia rappresenta il rinnovato impegno per far crescere l’area liberale, moderata e popolare nel nostro Paese.”

