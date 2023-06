La tradizionale Fiera Merceologica di San Pietro, che ha portato su Viale Po espositori da tutta Italia, si è svolta oggi, domenica 25 giugno.

Un appuntamento estivo atteso dai cittadini, che quest’anno si svolge in una sola giornata, suscitando opinioni discordanti da parte dei visitatori, ma anche degli standisti.

“Siamo dispiaciuti – spiega un espositore – che abbiano tolto il sabato che secondo me era una occasione di festa anche per la città di Cremona: per noi che veniamo da fuori abbiamo le solite spese e meno tempo per lavorare”.

Di diverso avviso un altro commerciante: “Il sabato è bello, però è più pesante, invece così è più fattibile”.

Federica Priori

