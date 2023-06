Lo scorso 20 giugno, alla Cascina Moreni di Cremona, si è svolta la Conviviale dei soci del Lions Club Cremona Europea dedicata al rito annuale del passaggio delle consegne. In una serata ricca di eventi, si è concluso l’anno di presidenza 2022-2023 di Giuseppe Guarnieri. Per l’occasione, ospite della serata è stata Adriana Cortinovis.

Dopo gli inni istituzionali e i saluti di rito fatti dal cerimoniere Bruna Gozzi, ha preso la parola il presidente per ringraziare i convenuti per la loro partecipazione. La serata è stata poi allietata dalla presenza del relatore enologo Giuseppe Bassi.

Il relatore, presentando alcuni vini, ha intrattenuto i partecipanti parlando delle tecniche di vinificazione degli spumanti ottenuti col metodo classico o champenois e con il metodo charmat. Ha spiegato come stappare e versare nell’apposito bicchiere lo spumante, le caratteristiche consistenti nel colore, le bollicine, la persistenza della spuma, la degustazione che, oltre al piacere vero e proprio dell’assaggio, serve per esercitare un giudizio sensoriale, per rilevare le caratteristiche organolettiche e i componenti essenziali che contraddistinguono i vini Spumanti.

La serata è poi continuata con il rito dello scambio delle cariche sociali fra il presidente uscente Giuseppe Guarnieri e il nuovo presidente Emanuele Fazzi.

In questa occasione due sono stati i momenti che hanno toccato la sfera emozionale dei presenti: il primo è stato quando il presidente Guarnieri ha letto il suo discorso di commiato, accompagnato dalla musica e dalle diapositive che ripercorrevano con le immagini un anno di presidenza. Non ha nascosto l’emozione che in quel momento stava provando nell’esprimere i valori che in questo anno associativo lo hanno visto realizzare iniziative nello spirito lionistico del Club, quanto con altri Club e Associazioni. Ha ringraziato i collaboratori , i componenti il Consiglio Direttivo e ha concluso consigliando di sperimentare a tutti i soci l’esperienza da presidente di Club, rattristandosi al ricordo per la prematura scomparsa del socio Minardi.

Il secondo momento non meno emozionante del primo, ma toccante sotto la sfera emotiva, è stato il rito del passaggio delle consegne con l’apposizione del distintivi al nuovo presidente Emanuele Fazzi, con l’augurio sentito e sincero affinchè il suo mandato sia pieno di soddisfazioni e di buone iniziative verso le persone fragili con particolare attenzione al sociale.

© Riproduzione riservata