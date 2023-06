Pensioni. Unimpresa, costi in aumento del 65% entro il 2026

È destinata a crescere di quasi 65 miliardi di euro la spesa per le pensioni in Italia da oggi al 2026, in aumento del 22% rispetto al 2022. Il costo totale degli assegni pensionistici si attesterà a 318 miliardi nel 2023, in crescita di 21 miliardi sullo scorso anno e il saldo salirà sistematicamente nei tre anni successivi. Complessivamente, la spesa per le pensioni, che nel 2022 valeva il 15% del prodotto interno lordo, arriverà al 16% del pil a fine 2026. È questo, secondo il Centro studi di Unimpresa, “il quadro di finanza pubblica nell’ambito del quale il governo deve muoversi per mantenere gli impegni recentemente assunti in termini di revisione degli importi destinati ai pensionati”.

