Inizia il 29 giugno la lunga estate dei concerti del Cremona Summer festival, in programma in varie location a Cremona e Crema fino al 30 settembre, un festival estivo che funge da contenitore per attività didattiche connesse alla liuteria e alla musica, con un programma ricco di concorsi, masterclass e concerti.

I primi concerti che aprono la rassegna sono quelli della Emory University di Atalanta, diretta dal M° Paul Bhasin, in programma al Ridotto del Teatro Ponchielli, giovedì 29 giugno, alle ore 18.00, e della Bob Jones Orchestra, diretta dal M° Michael W. Moore, sempre giovedì 29 giugno, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Manenti di Crema, con la partecipazione dell’Orchestra giovanile di Cremona Mousiké, diretta da Gianluigi Bencivenga.

L’orchestra americana della Bob Jones University si esibirà anche venerdì 30 giugno, alle ore 21.00, presso il Cortile Federico II, a Cremona. I concerti sono ad ingresso libero e gratuito.

Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e il Comune di Crema, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze.

“La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico”, afferma il commissario straordinario della Camera di Commercio Giandomenico Auricchio.

“Il territorio cremonese, si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo, grazie anche alla collaborazione con le Amministrazioni comunali di Cremona e di Crema. Dopo la pausa del 2020, la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, per il 2023 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 1.400 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori, con la possibilità di ulteriori arrivi, sia durante l’estate sia da settembre in avanti. Sono numeri destinati ad aumentare, considerate le richieste da parte di altri gruppi. Quindi anche l’indotto per le filiere interessate è destinato ad incrementarsi: il riferimento non è solo agli alberghi e ai ristoranti, ai negozi di produzioni tipiche, ma anche alle botteghe dei maestri liutai.”

“Il Cremona Summer Festival – sostengono il Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, e l’Assessore al Turismo, Barbara Manfredini – è un evento estivo che arricchisce le proposte musicali in città. È un appuntamento importante all’interno del ‘sistema Cremona’ in cui da diversi anni stiamo investendo impegno e risorse, incoraggiati dai risultati ottenuti grazie al lavoro congiunto tra istituzioni, in questo caso Camera di Commercio e Comune di Cremona. Con questo progetto portiamo in città persone da tutto il mondo e contribuiamo ad affermare Cremona come capitale dello studio, della musica e del suono, con significative ricadute anche sul turismo stanziale.

Un particolare ringraziamento a Camera di Commercio che sostiene questa proposta artistico-culturale e a tutti i musicisti che arricchiranno le nostre serate estive di tanti preziosi momenti musicali in luoghi diversi della città. Un grazie sincero anche a tutti i cremonesi che con la loro presenza potranno portare l’abbraccio della nostra città ai numerosissimi musicisti che visiteranno nei prossimi mesi Cremona”.

Il Cremona Summer Festival ha anche il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, del Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio e di Confartigianato.

CREMONA SUMMER FESTIVAL 2023 – PROGRAMMA

Giovedì 29 Giugno

Ore 18.00 Ensemble Emory University, Atlanta (USA), presso il Ridotto del Teatro Ponchielli

Giovedì 29 Giugno

Ore 21.00 Concerto Bob Jones University Orchestra (USA) e Orchestra giovanile di Cremona Mousikè , Auditorium Manenti

Venerdì 30 Giugno

Ore 21.00 Concerto Bob Jones University Orchestra (USA), presso il Cortile Federico II

Lunedì 3 Luglio

Ore 21.00 Concerto del coro New Jersey Youth Chorus (USA) e Coro Costanzo Porta, presso la Chiesa di Sant’Ilario

Martedì 4 Luglio

Ore 10:30 Concerto della New Jersey Youth Symphony Chamber Ensembles (USA), presso la Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, Cremona

Mercoledì 5 Luglio

Ore 21.00 Concerto del Girton College Chapel Choir (Gran Bretagna), presso la Cattedrale di Cremona

Giovedì 6 Luglio

Ore 18.00 Concerto del Girton College Chapel Choir (Gran Bretagna), presso la Chiesa di Sant’Abbondio

Ore 18.00 Ensemble Emory University, Atlanta (USA), presso Teatro Filo

Venerdì 7 Luglio

Ore 19.00, Concerto della Toronto Steel Star Orchestra (Canada), presso il Cortile Federico II

Ore 21.00, Concerto dell’Orchestra della HuntingTower School di Melbourne (Australia), presso il Cortile Federico II

Sabato 8 Luglio

Ore 20.30 Concerto dell’Orchestra da Camera di Wörgl (Austria), presso il Cortile Federico II

Ore 21.00 Concerto Summer Solstice Cello Chamber Orchestra & Yanami Sakahashi, presso il Teatro di Casalmaggiore

Domenica 9 Luglio

Ore 18.30 Concerto VIDA’S Summer Music Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale IC3, presso Cortile Federico II

Mercoledì 12 Luglio

Ore 19.00 Concerto della Banda Concertistica e Swing Band delle Guildford High School e Royal Grammar School (Gran Bretagna), presso il Cortile Federico II

Ore 21:00 Cremona Academy, concerto di Apertura insegnanti, presso il Teatro Filo

Giovedì 13 Luglio

Ore 21.00 Ensemble Ensemble Emory University, Atlanta (USA), presso Teatro Palazzo Fodri

Ore 20:00 Cremona Academy, Recital degli Studenti, presso Chiesa SS. Trinità/ Teatro Filo*

Ore 21:00 Cremona Academy, Recital degli Studenti, presso Chiesa SS. Trinità/ Teatro Filo*

*Il Teatro Filo verrà utilizzato in caso le temperature fossero troppo alte da impedire l’esibizione in Chiesa

Venerdì 14 Luglio

Ore 19:00 Cremona Academy, Recital Studenti Solisti, presso il Teatro Filo

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto insegnanti, presso il Teatro Filo

Sabato 15 Luglio

Ore 21.00 Concerto dei Vincitori della Cremona Music Academy (USA), presso l’Auditorium Arvedi, Museo del Violino

Domenica 16 Luglio

Ore 21.00 Concerto del Casalmaggiore Music Festival, presso l’Auditorium Arvedi, Museo del Violino

Lunedì 17 Luglio

Ore 20.00 Cremona Academy, Concerto Studenti, Chiesa SS. Trinità/ Teatro Filo*

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto Studenti, Chiesa SS. Trinità/ Teatro Filo*

*Il Teatro Filo verrà utilizzato in caso le temperature fossero troppo alte da impedire l’esibizione in Chiesa

Martedì 18 Luglio

Ore 19:30 Cremona Academy, Concerto Studenti, presso il Teatro Filo

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto Docenti, presso il Teatro Filo

Mercoledì 19 Luglio

Ore 19:30 Cremona Academy, Concerto Studenti, presso Chiesa SS. Trinità / Teatro Filo*

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto Studenti, presso Chiesa SS. Trinità / Teatro Filo*

*Il Teatro Filo verrà utilizzato in caso le temperature fossero troppo alte da impedire l’esibizione in Chiesa

Giovedì 20 Luglio

Ore 19:00 Cremona Academy, Concerto Studenti, presso il Teatro Filo

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto Insegnanti, presso il Teatro Filo

Venerdì 21 Luglio

Ore 19.00 Ensemble cinese, preso Chiesa SS. Trinità

Sabato 22 Luglio

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto Docenti, presso il Teatro Filo

Lunedì 24 Luglio

Ore 20:00 Concerto dei Vincitori della Cremona Academy Competition 2023, presso il Teatro Filo

Martedì 25 Luglio

Ore 17:00 Cremona Academy, Concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Ore 19:00 Cremona Academy, Concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Ore 21:00 Cremona Academy, Concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Mercoledì 26 Luglio

Ore 14:30 Cremona Academy, concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Ore 15:30 Cremona Academy, concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Ore 17:00 Cremona Academy, concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Ore 19:00 Cremona Academy, concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Ore 21:00 Cremona Academy, concerto di Musica da Camera, presso il Teatro Filo

Giovedì 27 Luglio

Ore 20:00 Cremona Academy, Concerto “Serenata orchestrale”, Cortile Federico II

Giovedì 29 Luglio

Ore 21.00 Concerto European Spirit of Youth Orchestra – ESYO, presso Cortile Federico II

Mercoledì 2 Agosto

Ore 21.00 Concerto Orchestra Violinos do Moderno (Portogallo), presso il Cortile Federico II

Venerdì 11 Agosto

Ore 21.00 Concerto Gran Galà con la Miskolc Symphony Orchestra, presso il Cortile Federico II

Sabato 12 Agosto

Ore 21.00 Suoni dell’Oriente / The Sound from the East

Concerto dei docenti del Conservatorio Centrale di Musica/ CCOM Faculty Concert (China), presso l’Auditorium Arvedi – Museo del Violino

Venerdì 18 Agosto

Ore 21 Concerto Orchestra International Musical Friendship, presso il Cortile Federico II

Mercoledì 30 Agosto

Ore 21.00 Concerto dell’Orchestra giovanile di Cardiff County and Vale of Glamorgan (Gran Bretagna), presso il Cortile Federico II

Venerdì 29 Settembre

Ore 21.00 Coro dei Paesi Bassi, Coro Ponchielli Vertova con l’orchestra BeMyOrchestra, presso la Chiesa di Sant’Agostino

Sabato 30 Settembre

Ore 21.00 Coro dei Paesi Bassi, Coro Ponchielli Vertova con l’orchestra BeMyOrchestra, presso Auditorium Manenti

© Riproduzione riservata